Названа неожиданная угроза для российских мегаполисов

Минприроды: снижение экотребований к новым машинам сделает грязнее воздух в мегаполисах

Снижение экологических требований к новым машинам в России может стать неожиданной угрозой для мегаполисов. По прогнозам Минприроды, воздух в крупных городах может стать грязнее, сообщает ТАСС.

«Однозначно любой откат экологических программ назад неминуемо влечет за собой ущерб. В данном случае ущербом будет являться ухудшение качества воздуха в густонаселенных городах», — заявили в пресс-службе Минприроды России.

Таким образом в ведомстве отреагировали на инициативу Минпромторга, который ранее предложил отменить до февраля 2023 года часть требований для российских автопроизводителей. Среди необязательных для выполнения оказались и экологические стандарты. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство.

Негативно сказаться на экологической обстановке в российских городах могут и лесные пожары. Согласно данным «Гринписа», по итогам первых четырех месяцев 2022 года площадь возгораний достигла рекордных для этого периода масштабов — 2,2 миллиона гектаров. Особый противопожарный режим уже ввели в 14 субъектах страны — в Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областях, Забайкальском, Хабаровском, Красноярском краях, а также в Хакасии, Туве и Бурятии.