В России допустили производство автомобилей с более низкими нормами безопасности

Страны ЕАЭС изменили технические требования к автомобилям, выпускающимся в обращение

Совет Евразийской экономической комиссии изменил технические требования к автомобилям, пишут «Известия» со ссылкой на технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

Из документа следует, что до февраля следующего года каждое государство-член Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вправе устанавливать собственные требования к машинам, которые выпускаются в обращение на территории страны. Эксперты отмечают, что эти изменения фактически узаконили производство упрощенных моделей с более низкими нормами экологии и безопасности.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что новые правила разрешат оснащение автомобилей более простыми топливной и тормозной системами, без подушек безопасности и с упрощенными системами мультимедиа и навигации. По его словам, эти изменения нацелены на поддержку традиционных российских автопроизводителей, однако конкретные послабления в документе не прописаны — каждая страна будет принимать решение самостоятельно. Сейчас в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Ранее сообщалось, что новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 процентов за март. Оценивая масштаб падения спроса, некоторые дилеры говорят о снижении продаж на 60 процентов за месяц. Дважды дорожала и Lada. «АвтоВАЗ», по данным «Автостата», поднял цены на 11-47 процентов в зависимости от модели и комплектации. Минпромторг предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого должен был быть создан особый технический регламент.