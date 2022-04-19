Лесные пожары в России стали катастрофическими раньше срока

«Гринпис»: с начала 2022 года площадь лесных пожаров в России стала вдвое больше обычной

В 2022 году масштабы лесных пожаров в России стали катастрофическими раньше срока. В российском отделении «Гринписа» заявили, что по итогам первых четырех месяцев площадь разрушительных пожаров оказалась вдвое больше, чем в аналогичный период в 2021-м, пишет «Коммерсантъ».

Экологи указали, что, по данным Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров, в прошедшем году к этому времени огонь прошел по 915,6 тысячи гектаров, а в текущем площадь достигла уже 2,2 миллиона гектаров с начала года. «Пока в официальные сводки попадают далеко не все возгорания, ведь в основном горят леса на землях сельхозназначения или на спорных землях, у которых нет четких границ», — отметил представитель «Гринписа» Алексей Ярошенко.

По данным Россельхоза, всего c начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 783 возгорания на площади 43,2 тысячи гектаров. На третьей неделе апреля ведомство порекомендовало нескольким регионам в Сибирском федеральном округе усилить наземное и авиационное патрулирование лесов для оперативного обнаружения и тушения пожаров.

«Противопожарных мер на региональном уровне принимается недостаточно. Ряд регионов несвоевременно открывают пожароопасный сезон, и, как следствие, отсутствует авиационное патрулирование на территории лесничеств, где уже зарегистрированы пожары», — заявил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

В МЧС России сообщили, что особый противопожарный режим уже ввели в 14 субъектах страны — в Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областях, Забайкальском, Хабаровском, Красноярском краях, а также Хакасии, Туве и Бурятии. Такой режим подразумевает полный запрет на посещение населением лесов и въезд в них техники.

Ранее эксперты выяснили, что с начала весны в Сибири огонь поглотил 776 гектаров леса. Наибольшее число пожаров зафиксировали в Красноярском крае — 16 очагов на площади 343 гектара. В Омской случилось десять пожаров на площади 157 гектаров, в Хакасии — один на 142 гектарах, в Тыве — два на 37 гектарах, а в Алтайском крае — семь на 96 гектарах.