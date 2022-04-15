Раскрыты масштабы лесных пожаров в России

«Ъ»: с начала весны в Сибири огонь поглотил 776 гектаров леса

С начала весны на территории Сибирского федерального округа огонь поглотил 776 гектаров леса. Масштабы опасных возгораний раскрыли опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Наибольшее количество лесных пожаров зафиксировали в Красноярском крае — 16 очагов на площади 343 гектара. В Омской случилось 10 пожаров на площади 157 гектаров, в Хакасии — один на 142 гектарах, в Тыве — два на 37 гектарах, а в Алтайском крае — семь на 96 гектарах. По словам заместителя начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константина Николайченко, все возгорания обнаружили и ликвидировали в первые сутки.

Начальник отдела контроля и анализа охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства по СФО Геннадий Долгушин отметил, что пожароопасный сезон в Сибири начался примерно так же, как и в предыдущие годы. «Количество и площадь пожаров в округе пока чуть ниже среднепятилетних», — добавил эксперт.

Однако в Хакасии еще в начале марта МЧС назвало ситуацию с пожарами критической — количество очагов увеличилось в десятки раз, как и затронутые огнем площади. По данным спасательных служб, 26 марта за сутки возникло 20 ландшафтных пожаров за сутки, а 2 апреля в регионе установили антирекорд — 31 возгорание за сутки.

Всего на данный момент, по информации начальника ГУ МЧС России по республике Александра Мулла, потушено 836 техногенных пожаров — на 47 процентов больше, чем в аналогичный период в 2021-м. «Рост произошел за счет ландшафтных пожаров — их стало 267, что на 200 процентов больше, чем год назад, и за счет возгорания мусора на открытых площадках. Эта часть пожаров — 60 процентов от общего количества», — пояснил специалист.

Мулл заверил, что регион готов к преодолению пожароопасного сезона, однако отметил, что погода весной и летом будет неблагоприятной — ожидаются сухая погода и перепады температуры воздуха, которые сопроводит усиление ветра до 20 метров в секунду. О готовности противостоять природным катаклизмам сообщили и в других сибирских регионах.

По данным замглавы ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгения Лебедева, пожароопасный сезон открыт в шести регионах СФО — Омской области, Алтайском и Красноярском краях, а также республиках Тува, Алтай и Хакасия. По прогнозам специалиста, с 15 апреля к этому списку присоединится Новосибирская область. «В мае к этому списку добавятся Иркутская область и Красноярский край», — добавил Константин Николайченко.

По оценкам координатора проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константина Кобякова, в России на протяжении последних трех лет пройденные пожарами площади значительно превышают средние значения. Эксперт не видит оснований считать, что 2022 год станет лучше предыдущего. «Изменение климата — это не только потепление, но и увеличение числа погодных аномалий. Можно точно утверждать, что количество таких явлений, как засуха или сильный ветер, которые могут привести к повышенной пожарной опасности, растет», — объяснил Кобяков.

