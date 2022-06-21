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Соучастника убийства российского журналиста посадили на 17 лет

Суд приговорил к 17 годам участника убийства главреда красноярской газеты «Тон-М» в 2017-м

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд вынес приговор фигуранту уголовного дела об убийстве главного редактора красноярской газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Житель Красноярского края Николай Горюнов признан виновным по ряду статей УК РФ: убийство, вовлечение несовершеннолетнего в преступление, незаконный оборот огнестрельного оружия и хищение боеприпасов. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Установлено, что в апреле-мае 2017 года депутат Минусинского районного совета депутатов Иса Хашиев из личной неприязни организовал убийство журналиста. Между ними был конфликт, возникший после противостояния на выборах главы района в 2016 году. Хашиев предложил Горюнову за денежное вознаграждение устранить Попкова. Тот нанял несовершеннолетнего по фамилии Шестаков, который 24 мая 2017 года, прихватив полученный от Горюнова пистолет с глушителем, прибыл к дому Попкова. Киллер нашел журналиста в бане и выстрелил в него шесть раз. От полученных ранений Попков скончался на месте.

Кроме этого, Горюнов со своим несовершеннолетним сообщником похитил карабин, из которого 16 апреля 2020 года в лесу убили местного жителя.

Горюнов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Хашиева и Шестакова в настоящее время еще судят.

Убийство Попкова долгое время оставалось нераскрытым, установить причастных следователи смогли после передачи дела в Главное следственное управление СКР. Мотивом расправы стала критика депутата в публикациях газеты Попкова.

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Любовь Ширижик
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