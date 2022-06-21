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Парикмахер раскрыл связь между стрижкой человека и его характером

Парикмахер Джон Хала: люди со стрижкой шегги, как у Билли Айлиш, склонны к бунтарству

Фото: Suheyl Burak / Unsplash

Британский парикмахер Джон Хала раскрыл связь между стрижкой человека и его характером. Комментарий эксперта приводит издание The Sun.

По словам специалиста, боб выбирают карьеристки с суровым характером, которые стремятся к элегантности. При этом челки-шторки, наоборот, вариант для коммуникабельных и легкомысленных девушек, отметил он.

В свою очередь, те, кто отдает предпочтение стрижке шегги (прическа, создающая эффект беспорядочно расположенных локонов, объемных в области макушки и филированных на концах, — прим. «Ленты.ру»), склонны к бунтарству, заявил собеседник издания. «Свободная и озорная по своей природе, эта укладка расскажет вам о человеке все, что нужно знать», — пояснил стилист, добавив, что подобные «рок-н-ролльные» образы популярны у таких звезд, как Майли Сайрус, Билли Айлиш и Зендеи.

В то же время стрижку с ровным срезом волос делают целеустремленные, сильные духом личности, руководствующиеся логикой и предпочитающие говорить по существу. Противоположность им составляют девушки с прической как у героини актрисы Дженнифер Энистон Рэйчел Грин в сериале «Друзья», которая вновь обрела популярность в текущем году. По мнению парикмахера, указанную укладку можно заметить у тех, кто привык следовать за большинством и не проявлять себя.

В мае профессиональный стилист Эмма Лайтбаун из Лондона раскрыла связь между обувью человека и его характером. По словам специалистки, кеды американского бренда Converse выбирают разносторонние личности, которые легко адаптируются и привыкли работать в условиях многозадачности. При этом базовые кроссовки белого цвета разных фирм и фасонов предпочитают модные или спортивные люди, а лоферы — те, кто желает подчеркнуть свой статус.

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Алина Гостева
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