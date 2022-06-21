Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъезда

Замглавы МВД Зубов сообщил о нехватке в России около 170 тысяч IT-специалистов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

России не хватает около 170 тысяч сотрудников в сфере информационных технологий (IT) из-за их массового отъезда за рубеж после начала спецоперации. Соответствующую оценку привел заместитель главы МВД России Игорь Зубов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. При этом степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тысяч, а в целом в отрасли занят один миллион человек», — сообщил Зубов.

В ходе заседания глава МВД также отметил важность принятия закона об упрощенном порядке получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных IT-специалистов и членов их семей. Согласно закону, который Госдума приняла 15 июня, право обходить получение разрешения на временное проживание будет предоставлено иностранцам, имеющим особые компетенции или квалификации.

В конце марта в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сообщили об отъезде 50-70 тысяч айтишников с конца февраля, притом в конце мая глава правительства России Михаил Мишустин утверждал, что около 85 процентов ранее уехавших вернулись обратно.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Власти Калининградской области предупредили о разрушении экономик Прибалтики
Подолог перечислила продукты для красоты ступней
Перечислены секретные условия для евроинтеграции Молдавии
Посол РФ оценил отношения Великобритании и России словами «падать некуда»
Крупнейший видеоресурс России получит обновление
На Украине выпустили из СИЗО подозреваемого в создании ЧВК бывшего депутата Рады
Бывших милиционеров вновь осудят за двойное убийство девушек 20 лет назад
На Украине предложили убрать с улиц памятники Суворову и Екатерине II
Мобильное приложение ProNebo для Су-25 попало на видео
Медведев фразой «иначе съедят» призвал быстрее внедрять российские IT-решения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.