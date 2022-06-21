В России усомнились во введении седьмого пакета санкций

Постпред России при ЕС Чижов заявил, что говорить о седьмом пакете санкций преждевременно

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что говорить о седьмом пакете антироссийских санкций преждевременно. Такое мнение он выразил в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что несколько первых пактов санкций против России «буквально выстреливали», в то время как пятый — «с некоторым трудом». «При принятии шестого пакета они попробовали прикоснуться к теме нефтяного эмбарго — получилось с достаточно заметным изъятием», — отметил Чижов.

По словам постпреда, «даже слепой видит», с какими экономическими проблемами столкнулась Европа после введения санкций против России. «Ситуация достаточно серьезная. Инфляция в еврозоне достигла 8,1 процентов. Такого не было с момента создания зоны евро», — подчеркнул он.

Ранее Евросоюз официально ввел шестой пакет антироссийских санкций. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.