Камчатские школьники бесплатно посетят на вертолете Долину гейзеров

На Камчатке более 650 школьников подали заявки на бесплатную экскурсию в Долину гейзеров

Выпускники камчатских школ получат шанс бесплатно отправиться на вертолетную экскурсию в Долину гейзеров. Об этом пишет ТАСС.

Так, по решению главы региона, школьники могут бесплатно посетить одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире — заявки на путешествие уже подали более 650 человек. Кроме того, будут организованы отдельные полеты для выпускников, показавших выдающиеся успехи в учебе.

«Два туроператора уже работают и получают заявки на организацию экскурсий. Уже сформирована [первая] группа из 22 школьников. Планируется, что учащиеся посетят жемчужину Камчатки уже в конце этой недели», — заявила зампред правительства региона Александра Лебедева.

Ранее Ростуризм запустил с 1 июня программу бесплатных путешествий по России для школьников и их родителей. Принять участие в программе смогут учащиеся из 18 регионов страны — для этого нужно подать заявку на получение сертификата в личном кабинете госуслуг. После подтверждения сертификата семьи могут самостоятельно выбрать путешествие у туроператора.