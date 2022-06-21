Колокольцев заявил о перекрытии международного канала по продаже наркотиков

Колокольцев заявил о перекрытии международного канала реализации наркотика альфа-PVP

Глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил о перекрытии международного канала продажи синтетического наркотика альфа-PVP. Об этом во вторник, 21 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

По словам Колокольцева, правоохранительные органы России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии вместе с Департаментом безопасности Почты России пресекли деятельность транснациональной ОПГ, распространявшей наркотик в странах Центральной Азии и России. В результате было ликвидировано восемь подпольных лабораторий, производительность которых составляла до 200 килограммов наркотиков в месяц, изъято 600 литров прекурсоров и примерно 150 тысяч разовых доз наркотика массой в 30 килограммов.

«Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 миллионов рублей. Организатор и участники наркогруппировки задержаны, ведется следствие», — отметил глава ведомства.

По данным полиции, житель Омской области у себя в частном доме изготавливал раствор, содержащий альфа-PVP, а затем через почту отправлял его по поддельным документам за рубеж и в другие регионы России, выдавая его за бытовую химию и машинное масло. Получатели в кустарных лабораториях, используя раствор, производили наркотики и распространяли их с помощью закладок.

Работа над поимкой наркодилеров велась в течение полугода, силовую поддержку оказывали сотрудники спецподразделения «Гром». В отношении 20 задержанных наркодилеров возбудили уголовные дела.

В настоящее время правоохранители ищут других участников этого наркобизнеса.