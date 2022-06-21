В «Круге добра» прокомментировали упрощение ввоза лекарств для фонда

Александр Ткаченко: упрощение ввоза лекарств ускорит обеспечение детей медикаментами

Упрощение ввоза в Россию лекарств и медизделий, закупаемых фондом «Круг добра», позволит значительно ускорить обеспечение ими детей. Об этом сообщил председатель правления фонда, протоиерей Александр Ткаченко, передает ТАСС.

«Это особенно актуально в отношении незарегистрированных в России препаратов. <…> С учетом логистики, усложнившей с введением против России экономических санкций, такая процедура иногда влечет достаточно долгое ожидание поставки и введения препарата. Но в некоторых случаях дети совершенно не могут ждать терапии, они должны получить лекарство как можно скорее», — отметил Ткаченко.

Президент России Владимир Путин поручил до 15 августа упростить ввоз в страну лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом "Круг добра". Фонду также должна быть представлена возможность формирования резерва отдельных лекарств для незамедлительного обеспечения пациентов, в том числе с учетом прогноза заболеваемости детей болезнями, включенными в соответствующий перечень.

«Это <...> нужно, и это указано в отдельном пункте поручения, для появления у фонда возможности формировать резервы лекарственных препаратов. Благодаря реализации этого пункта поручения мы рассчитываем заметно ускорить обеспечение детей, которым лекарственные препараты одобряются на экспертном совете фонда», — сказал он.

В фонде также пояснили, что в некоторых случаях сокращение срока между решением экспертного совета фонда и предоставлением лекарства составит до нескольких недель.

Указ о создании фонда «Круг добра» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 января 2021 года. Основными задачами фонда являются: реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медизделиями, включая незарегистрированные в России.

