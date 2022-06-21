У Екатеринбурга появился собственный логотип

В новом логотипе Екатеринбурга зашифрованы название города, река Исеть и цифра три

У Екатеринбурга к 300 летию города появился собственный логотип — его выбрали по итогам конкурсного отбора. Об этом пишет KP.RU.

Победителем стал дуэт авторов, которые смогли уместить в одном символе букву «Е», цифру три и изображение реки Исеть. По правилам, участники конкурса должны были зашифровать в логотипе число 300, название города, исторические ценности и культуру Екатеринбурга.

«Ни одно масштабное мероприятие не обходится без фирменного стиля. Логотип — это визитная карточка, в которую заложена суть и ценности территории», — рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее в июне специалисты сервиса SuperJob составили список российских городов с самыми гостеприимными жителями. По данным исследования, больше всего туристам рады в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре. Также в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург.