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У Екатеринбурга появился собственный логотип

В новом логотипе Екатеринбурга зашифрованы название города, река Исеть и цифра три

Фото: Алексей Булатов / Комсомольская правда

У Екатеринбурга к 300 летию города появился собственный логотип — его выбрали по итогам конкурсного отбора. Об этом пишет KP.RU.

Победителем стал дуэт авторов, которые смогли уместить в одном символе букву «Е», цифру три и изображение реки Исеть. По правилам, участники конкурса должны были зашифровать в логотипе число 300, название города, исторические ценности и культуру Екатеринбурга.

«Ни одно масштабное мероприятие не обходится без фирменного стиля. Логотип — это визитная карточка, в которую заложена суть и ценности территории», — рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее в июне специалисты сервиса SuperJob составили список российских городов с самыми гостеприимными жителями. По данным исследования, больше всего туристам рады в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре. Также в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург.

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Мария Гейн
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