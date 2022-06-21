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В России зафиксировали рост числа авиакатастроф в 2021 году

Межгосударственный авиационный комитет зафиксировал рост числа авиакатастроф в России

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) зафиксировал рост числа авиакатастроф в России в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад комитета.

Если в 2020 году крушений самолетов вместимостью более 19 человек не зафиксировали, то в 2021 году произошло три подобные авиакатастрофы — в них погибли 38 человек. Все катастрофы произошли с самолетами региональных авиакомпаний.

При этом эксперты отмечают, что дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью полетов не будет, так как при существующем в стране избытке пилотов снижается их средняя нагрузка.

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Опрошенные РБК специалисты также полагают, что не повлияет на безопасность авиаперевозок и нехватка иностранных запчастей — для этого Росавиации будет достаточно поддерживать стандарты контроля качества.

Самая крупная авиакатастрофа 2021 года в России произошла 6 июля, когда разбился пассажирский самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа, никто из них не выжил.

Еще один самолет Ан-26 разбился 22 сентября — судно проводило технический полет в 38 километрах от Хабаровска. На борту находился экипаж из шести человек.

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Валерий Розенберг
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