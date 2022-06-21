Илья Медведев получил партбилет «Единой России»

Секретарь генсовета ЕР Турчак вручил партийный билет Илье Медведеву

Сын заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Илья вступил в партию «Единая Россия», партбилет ему вручил секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает пресс-служба ЕР.

«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны», — прокомментировал Илья Медведев свое вступление в партию.

Он также рассказал, что намерен заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами в сферах образования и здравоохранения, поддержки предпринимательства, а также налаживания импортозамещения и цифровой трансформации.

В 2016 году сообщалось, что сын Дмитрия Медведева Илья после оканчания Московского государственного института международных отношений (МГИМО), решил поступать в магистратуру в России, так как намерен связать свою судьбу с родиной.