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Раскрыта дата встречи России, Украины, Турции и ООН по кризису с зерном

Milliyet: Россия, Украина, Турция и ООН обсудят кризис с зерном на следующей неделе

Фото: Turkish Presidency / AP Photo

На следующей неделе в Стамбуле могут пройти переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН, посвященные проблеме вывоза зерна с украинской территории. Вероятную дату встречи сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

При этом делегация из турецкого Минобороны планирует приехать в Москву для обсуждения того же вопроса уже на этой неделе. Ожидается, что после встречи представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН стороны создадут механизм для урегулирования кризиса.

Ряд политиков и СМИ на Украине и Западе обвиняют Россию в том, что она спровоцировала кризис с поставками зерновых с украинской территории. Москва обвинения отрицает, подчеркивая, что непосредственно не влияет на сложившуюся ситуацию, а со своей стороны, наоборот, выполняет все обязательства.

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