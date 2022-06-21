Минобороны доложило об уничтожении украинского ЗРК «Бук-М1» в ДНР

МО РФ доложило об уничтожении ракетами украинского ЗРК «Бук-М1» в селе Северск ДНР

За минувшие сутки российские ракеты уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» в районе села Северск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом доложил журналистам во вторник, 21 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что российскими высокоточными ракетами также были уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами в районах Мирная Долина, Лоскутовка, Подлесное Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил Конашенков.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожили 570 солдат ВСУ, 13 танков, 29 специальных автомобилей противника, добавили в Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.