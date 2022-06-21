Песков указал на ошибку в вопросе референдума о вхождении Южной Осетии в Россию

Кремль указал на ошибку в вопросе референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Формулировка вопроса референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России содержит ошибку. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 21 июня.

«Постановка вопроса об объединении, как это было сформулировано, содержит юридический казус. (...) Не может же Россия с кем-то объединиться», — сказал он.

В конце мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России до завершения консультаций с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

В тексте также признается недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы России. При этом отмечается, что президент всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.