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Песков указал на ошибку в вопросе референдума о вхождении Южной Осетии в Россию

Кремль указал на ошибку в вопросе референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Фото: Globallookpress.com

Формулировка вопроса референдума в Южной Осетии о вхождении в состав России содержит ошибку. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 21 июня.

«Постановка вопроса об объединении, как это было сформулировано, содержит юридический казус. (...) Не может же Россия с кем-то объединиться», — сказал он.

В конце мая президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России до завершения консультаций с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

В тексте также признается недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы России. При этом отмечается, что президент всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.

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Игорь Дмитров
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