Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России

Президент Южной Осетии Гаглоев приостановил указ о референдуме по вхождению в состав РФ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России. Об этом говорится в тексте указа Гаглоева, опубликованного на сайте президента.

Согласно документу, действие указа приостанавливается до завершения консультаций с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации. В тексте также признается недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы России. При этом отмечается, что президент всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.

Помимо этого, Гаглоев постановил утвердить состав делегации Южной Осетии для проведения консультаций с Москвой. В нее, помимо президента, вошли спикер парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель Центральной избирательной комиссии Эмилия Гагиева и прочие чиновники. Указ вступает в силу со дня подписания.

Некий правовой казус

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос референдума в Южной Осетии, заявил, что в данной ситуации есть некий казус. Необходимо юридически подумать над формулировками, считает он.

По словам пресс-секретаря главы государства, российская сторона в настоящее время никаких шагов не предпринимала и не планировала.

Российский посол в Южной Осетии Марат Кулахметов также заявлял, что Цхинвал не обсуждал с Москвой идею о проведении референдума по вхождению в состав России. По его словам, местные власти принимали решение о голосовании по присоединению без консультаций с российской стороной, что идет вразрез с существующими договоренностями на этот счет.

Дипломат подчеркнул, что сторонам пока имеет смысл обсуждать лишь взаимную интеграцию, но при этом оценил высокую популярность идеи воссоединения у граждан республики.

Организация референдума о вхождении в состав России

13 мая сообщалось, что Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил главе республики пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Планировалось, что голосование пройдет 17 июля.

Секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова тогда уточнила, что пакет документов президент должен рассмотреть в течение десяти дней и направить в Верховный республиканский суд с соответствующим запросом о проверке на предмет соответствия требованиям закона.

11 мая Гаглоев, недавно избранный главой республики, сообщил о готовности страны провести референдум по вхождению в состав России, однако для этого необходимо получить соответствующий сигнал от Москвы. При этом он уточнил, что каждый глава Южной Осетии понимал, что вектор развития республики лежит в максимальной интеграции с Россией.

О планах провести референдум о вхождении в состав России заявлял и бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Однако 8 мая Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов. Победу на них одержал лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.

Здесь и сейчас



