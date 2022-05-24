Кремль высказался о референдуме в Южной Осетии

Песков о референдуме в Южной Осетии: есть некий казус, нужно подумать над формулировками

В вопросе референдума в Южной Осетии есть некий казус. Необходимо юридически подумать над формулировками, высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, российская сторона в настоящее время никаких шагов не предпринимала и не планировала.

Ранее стало известно, что Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил действующему главе государства Анатолию Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России 13 мая. Планируется, что он пройдет 17 июля.

11 мая глава республики Алан Гаглоев сообщил, что страна готова провести референдум по вхождению в состав России, однако для этого необходимо получить соответствующий сигнал от Москвы. При этом он уточнил, что каждый глава Южной Осетии понимал, что вектор развития республики лежит в максимальной интеграции с Россией.