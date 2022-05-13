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ЦИК Южной Осетии направил президенту документы по референдуму

ЦИК Южной Осетии направил документы президенту по референдуму о присоединении к России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил главе государства Алану Гаглоеву пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

Соответствующее постановление также будет направлено в парламент республики, опубликовано в местных периодических печатных изданиях и на сайте комиссии.

Секретарь ЦИК Южной Осетии Кристина Авлохова в беседе с ТАСС уточнила, что пакет документов президент должен рассмотреть в течение десяти дней и направить в Верховный республиканский суд с соответствующим запросом о проверке на предмет соответствия требованиям закона.

«Верховный суд проверяет их с соблюдением требований, предусмотренных конституцией, и в течение 14 дней направляет свое решение президенту. Решение Верховного суда также подлежит публикации в государственных средствах массовой информации», — рассказала Авлохова.

Если суд направит президенту заключение о том, что пакет документов соответствует требованиям закона, то глава государства обязан назначить референдум не позднее десяти дней с момента поступления к нему решения Верховного суда. Референдум назначается в любой выходной день в период от двух до трех месяцев.

Ранее глава республики Алан Гаглоев заявил, что страна готова провести референдум по вхождению в состав России, но для этого необходимо получить соответствующий сигнал от Москвы. При этом он отметил, что каждый глава Южной Осетии понимал, что вектор развития республики лежит в максимальной интеграции с Россией.

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Варвара Кошечкина
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