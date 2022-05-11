Новый глава Южной Осетии заявил о готовности республики войти в состав России

Новый глава Южной Осетии Гаглоев заявил о готовности к референдуму по присоединению к РФ

Южная Осетия готова провести референдум по вхождению в состав России, но для этого необходимо получить соответствующий сигнал от Москвы. Об этом заявил новый глава республики Алан Гаглоев, передает ТАСС.

«Еще раз хочу обозначить свою позицию, что [проведение референдума] — это не односторонний процесс. Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер — Российская Федерация — занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований», — заявил Гаглоев.

Он подчеркнул, что Южная Осетия должна понимать своего стратегического партнера, и, как только поступит сигнал и появится понимание о том, что «настало время» — в республике будет проведен референдум.

Гаглоев также отметил, что каждый глава Южной Осетии понимал, что вектор развития республики лежит в максимальной интеграции с Россией.

30 марта бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах республики в ближайшие месяцы провести референдум по вопросу вхождения в состав России. По его мнению, жители республики поддержат такое решение.

8 мая Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов. Победу одержал лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.