Южная Осетия захотела войти в состав России

Глава Южной Осетии Бибилов заявил, что страна в скором времени войдет в состав России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в Telegram-канале партии «Единая Россия» заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Он отметил, что это является стратегической целью страны и сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы.

Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время Анатолий Бибилов президент Южной Осетии

Кроме того, глава государства рассказал о намерении быстро присоединиться к России, назвав это «делом техники». Он пояснил, что конституция страны позволяет позволяет провести референдум и стать частью РФ, однако подчеркнул необходимость спросить мнение народа. Он также заверил, что объединение с Россией является «вековой мечтой осетинского народа».

По словам спикера парламента Южной Осетии Алана Тадтаева, в республике готовятся к проведению референдума, очень хотят и ждут его. По его мнению, для этого нет никаких правовых препятствий.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева, в свою очередь, рассказала, когда должен состояться данный референдум. Она подчеркнула, что он должен пройти после президентских выборов, которые состояться 10 апреля. Также Гассиева уточнила, что все необходимые для присоединения Южной Осетии к России процедуры будут завершены после выборов.

Отношение к планам Южной Осетии стать частью России

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов поддержал намерения Южной Осетии о вхождении в состав РФ. Он считает, что нет никаких препятствий правового характера для осуществления ее «давней мечты».

Для того чтобы это сделать, необходимо главное — необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум Андрей Климов глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета

Также свое положительное отношение относительно планов страны высказал Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он напомнил о том, что ДНР и Южная Осетия традиционно поддерживают дружеские отношения и политический курс друг друга.

Намерения Абхазии

В Абхазии данная тема не осталась без внимания. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия прокомментировал возможность вхождения страны в состав России, отметив, что данный вопрос не стоит в повестке дня. Более того, он объяснил, что реализация подобных планов невозможна, поскольку конституция страны не предусматривает возможность потери страной своей независимости.

Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа Валерий Кварчия спикер парламента Абхазии

Он добавил, что Москва является стратегическим партнером Сухума, родным и близким государством, однако у страны нет намерений о вхождении в состав России.