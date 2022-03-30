Раскрыты сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России

Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ состоится после выборов президента 10 апреля

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева рассказала, когда состоится референдум о присоединении республики к России. Об этом она сообщила в комментарии РИА Новости.

Гассиева раскрыла сроки проведения референдума о присоединении Южной Осетии к России и заявила, что он состоится после выборов президента в республике. Они пройдут 10 апреля.

«После выборов точно», — подчеркнула Гассиева.

Пресс-секретарь добавила, что после президентских выборов в стране завершат процедуры, необходимые для присоединения Южной Осетии к России.

Ранее спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении страны к России состоится в ближайшее время. По его мнению, у республики есть все основания для вхождения в состав России, препятствия для этого отсутствуют.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в стране могут организовать быстрое присоединение республики к России. Политик добавил, что это является «вековой мечтой осетинского народа».