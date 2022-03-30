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В Южной Осетии заявили о проведении референдума о вхождении в состав России

В Южной Осетии заявили о проведении референдума о вхождении в состав РФ в ближайшее время

Фото: Pixabay

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил о проведении референдума о вхождении в состав России в ближайшее время. Его слова приводит РИА Новости.

«Народ Республики Южная Осетия выскажет свое мнение о вхождении в состав России на референдуме, который будет проведен в ближайшее время», — сказал он, добавив, что у страны есть все основания вхождения в состав РФ, никаких правовых препятствий для этого нет.

Ранее президент страны Анатолий Бибилов заявил, что в Южной Осетии могут организовать быстрое присоединение республики к России. Политик добавил, что объединение с Россией является «вековой мечтой осетинского народа».

В Совфеде России позитивно оценили идею о вхождении Южной Осетии в состав страны. Глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов отметил, что у Цхинвала нет правовых препятствий совершить такой политический маневр.

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Марина Совина
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