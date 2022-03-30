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Президент Южной Осетии намекнул на скорый срок объединения с Россией

Глава Южной Осетии намекнул на быстрое присоединение к России и назвал его «делом техники»
Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов. Фото: Reuters

В Южной Осетии могут организовать быстрое присоединение республики к России. Президент страны Анатолий Бибилов назвал процесс «делом техники» и намекнул на скорый срок его завершения. Об этом сообщает ТАСС.

«В Конституции Республики Южная Осетия все предельно четко написано, нам, конечно же, надо спросить мнение народа, чтобы народ высказал свое отношение к тому, чтобы войти в состав России. Это не очень трудно сделать, не затягивая. Как говорят, это дело техники», — пояснил глава республики. Политик добавил, что объединение с Россией является «вековой мечтой осетинского народа».

В Совфеде России позитивно оценили идею о вхождении Южной Осетии в состав страны. Глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов заметил, что у Цхинвала нет правовых препятствий совершить такой политический маневр.

Решение Южной Осетии поддержали и в Донецкой народной республике (ДНР). «Я рад, что это решение созрело», — прокомментировал высказывание Билибова глава ДНР Денис Пушилин.

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Дмитрий Настасьев
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