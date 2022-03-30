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ДНР поддержала курс Южной Осетии на вступление в состав России

Глава ДНР Пушилин поддержал намерение Южной Осетии войти в состав России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поддержал намерение руководства Южной Осетии войти в состав России. Об этом сообщает ТАСС.

ДНР и Южная Осетия традиционно поддерживают дружеские отношения и политический курс друг друга. 22 февраля, после решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой народной республики, лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов лично поздравил Пушилина с этим событием. Цхинвал также объявлял о готовности принять эвакуированных жителей ДНР на своей территории.

Ранее Билибов рассказал, что Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять шаги для вступления в состав России. Глава комиссии Совфеда России по защите государственного суверенитета Андрей Климов позитивно отреагировал на решение Цхинвала и заметил, что препятствий правового характера на пути Южной Осетии нет.

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Дмитрий Настасьев
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