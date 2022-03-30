В Совфеде оценили «давнюю мечту» Южной Осетии войти в состав России

Сентор Климов заявил, что нет никаких препятствий для присоединения Южной Осетии к России

Нет никаких препятствий правового характера для осуществления «давней мечты» Южной Осетии войти в состав России. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, его слова передает РИА Новости.

«Для того чтобы это сделать, необходимо главное – необходимо выразить волю осетинского народа. Сделать это можно через референдум», — объяснил сенатор.

30 марта президент частично признанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено в ближайшее время предпринять шаги для вступления в состав России. По его словам, сейчас Южная Осетия, Россия и весь мир переживают переломный момент.

Южная Осетия провозгласила свою независимость в начале 90-х годов прошлого столетия. В 2008 года Грузия попыталась силой восстановить контроль над республикой. После этого Дмитрий Медведев, который занимал на тот момент пост президента России, объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. Через день после ввода войск, 12 августа, стороны согласовали условия перемирия.

Россия признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.