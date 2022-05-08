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Действующий лидер Южной Осетии признал поражение на выборах президента

Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов в Южной Осетии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов, сообщает ТАСС.

По данным ЦИК страны, кандидат в президенты Южной Осетии и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 59,21 процента голосов после обработки 18 процентов протоколов, у Бибилова 37 процентов голосов.

Против всех проголосовали 236 человек, что составляет 3,79 процента от числа избирателей, принявших участие в голосовании, сообщила председатель ЦИК Эмилия Гагиева.

Ранее Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил проведение второго тура выборов президента республики, запланированного на 28 апреля. По словам пресс-секретаря суда, трое жителей республики подали иск в ВС с требованием признать незаконным постановление Центризбиркома Южной Осетии о проведении голосования.

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Марина Совина
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