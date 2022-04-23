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В Южной Осетии отменили второй тур президентских выборов

Верховный суд Южной Осетии назначит новую дату второго тура выборов президента республики

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил проведение второго тура выборов президента республики, который должен был состоятся 28 апреля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

По словам пресс-секретаря суда, накануне, 22 апреля, трое жителей республики подали иск в ВС с требованием признать незаконным постановление Центризбиркома Южной Осетии о проведении второго тура выборов. Они попросили суд обязать ЦИК назначить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства. Верховный суд удовлетворил эти требования.

В местном ЦИК РИА Новости сообщили, что отмена связана с датой второго тура. Назначение выборов на четверг, по заявлению жителей, противоречит законодательству, нарушая избирательские права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики. Избирком добавил, что скоро будет назначена новая дата.

Второй тур по закону должен пройти через 15 дней после первого, состоявшегося 10 апреля. Однако в этом случае он выпадал на праздничный день, поэтому был перенесен на 28 апреля, отмечает агентство.

Ранее действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявлял, что намерен оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в республике, поскольку она приходится на рабочий день.

По итогам первого тура Бибилов уступил лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву. Они будут участвовать во втором туре.

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Антон Похиляк
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