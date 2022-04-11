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ЦИК Южной Осетии опубликовал первые данные президентских выборов

ЦИК Южной Осетии опубликовал первые официальные результаты президентских выборов

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Южной Осетии опубликовала первые официальные результаты президентских выборов в республике. Об этом сообщает ТАСС

Согласно данным ЦИК, действующий президент Анатолий Бибилов (42,02 процента) уступает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, набравшему 43,51 процента. После обработки 68 процентов протоколов, у депутата Гарри Мулдарова 4,94 процента, у вице-спикера парламента Александра Плиева 3,06 процента, у бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева 1,35 процента. Против всех кандидатов проголосовали 0,6 процента избирателей.

В Южной Осетии сформированы шесть территориальных избиркомов - по городам Цхинвал и Квайса, Ленингорскому, Цхинвальскому, Дзаускому и Знаурскому районам.

Ранее ЦИК Южной Осетии назвал дату проведения второго тура выборов президента республики. По словам представителя организации, он может состояться 24 апреля. «Надо дождаться окончательных итогов выборов. И уже после этого будет ясно. Но в любом случае, согласно закону, если будет второй тур, он будет через две недели — 24 апреля», — сообщил представитель ЦИК

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Марина Совина
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