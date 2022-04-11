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Стала известна дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии

ЦИК Южной Осетии назвал 24 апреля датой проведения второго тура президентских выборов

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Южной Осетии назвала дату проведения второго тура выборов президента республики. По словам представителя организации, он может состояться 24 апреля. Об этом пишет ТАСС.

«Надо дождаться окончательных итогов выборов. И уже после этого будет ясно. Но в любом случае, согласно закону, если будет второй тур, он будет через две недели — 24 апреля», — сообщил представитель ЦИК.

Ранее действующий глава республики Анатолий Бибилов подтвердил, что после подсчета 96 процентов бюллетеней он выходит во второй тур вместе с лидером партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым.

Всего на пост главы выдвигались пять претендентов, в том числе нынешний, четвертый по счету президент республики Анатолий Бибилов. Среди кандидатов также числились лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

30 марта Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав Российской Федерации. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум.

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Марина Совина
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