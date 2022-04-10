В Южной Осетии начался подсчет голосов на президентских выборах

В Южной Осетии начался подсчет голосов избирателей на президентских выборах в республике

В Южной Осетии начался подсчет голосов избирателей на президентских выборах в республике. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование состоялось в воскресенье, 10 апреля. Оно продолжалось с 8:00 до 20:00.

На пост главы было выдвинуто пять претендентов, в том числе нынешний, четвертый по счету президент республики Анатолий Бибилов. Среди кандидатов также числились лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Выборы прошли более чем на 70 избирательных участках Южной Осетии. Явка составила более 50 процентов избирателей. Голосование признано состоявшимся.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав Российской Федерации. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум. По мнению Бибилова, жители поддержат решение о присоединении к России.