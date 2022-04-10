Действующий президент Южной Осетии прокомментировал итоги первого тура выборов

Президент Южной Осетии Бибилов сообщил, что выходит во второй тур вместе с Гаглоевым

Действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал итоги первого тура президентских выборов в республике. Он сообщил, что проходит во второй тур вместе с лидером партии «Ныхас» Аланом Гаглоевым. Об этом пишет ТАСС.

«Мы уже понимаем, что будет второй тур, судя по уже тем обработанным бюллетеням, а их уже более 96 процентов. Мне очень приятно выйти во второй тур с Аланом Гаглоевым», — рассказал он журналистам в пресс-центре южноосетинской ЦИК.

Он подтвердил, что выборы в стране проходят в соответствии с законодательством.

Всего на пост главы выдвигались пять претендентов, в том числе нынешний, четвертый по счету президент республики Анатолий Бибилов. Среди кандидатов также числились лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

30 марта Бибилов заявил о планах республики в скором времени войти в состав Российской Федерации. В связи с этим в республике в ближайшее время намерены провести референдум.