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Глава Южной Осетии оспорит дату второго тура выборов

Глава Южной Осетии Бибилов оспорит дату проведения второго тура президентских выборов
Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов намерен оспорить дату проведения второго тура президентских выборов в республике, поскольку она приходится на рабочий день. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй тур назначен на четверг, 28 апреля. Бибилов отметил, что значительная часть избирателей за пределами Южной Осетии не сможет реализовать свое право на голосование, поскольку будет находиться на работе.

«Если в Южной Осетии четверг можно объявить выходным, то в России и Абхазии — нет. В связи с этим Анатолий Бибилов планирует оспорить дату, назначенную Центризбиркомом», — заявили в штабе главы республики.

Первый тур выборов президента прошел 10 апреля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Южной Осетии опубликовала первые официальные результаты. Действующий президент Анатолий Бибилов (42,02 процента) уступает лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву, набравшему 43,51 процента. После обработки 68 процентов протоколов, у депутата Гарри Мулдарова 4,94 процента, у вице-спикера парламента Александра Плиева 3,06 процента, у бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева 1,35 процента. Против всех кандидатов проголосовали 0,6 процента избирателей.

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Марина Совина
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