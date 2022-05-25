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Посол России в Южной Осетии оценил идею о референдуме

Посол России в Южной Осетии заявил, что референдум о присоединении не обсуждался с Москвой
Марат Кулахметов

Марат Кулахметов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Цхинвал не обсуждал с Москвой идею о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Об этом в интервью Sputnik заявил российский посол в республике Марат Кулахметов.

По его словам, местные власти принимали решение о голосовании по присоединению без консультаций с российской стороной, что идет вразрез с существующими договоренностями на этот счет.

Дипломат подчеркнул, что сторонам пока имеет смысл обсуждать лишь взаимную интеграцию, но при этом оценил высокую популярность идеи воссоединения у граждан республики.

Ранее на тему присоединения Южной Осетии к России высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в вопросе о проведении референдума есть «некий казус», а Москва не предпринимала никаких шагов в этом направлении.

Центризбирком (ЦИК) Южной Осетии утвердил и направил действующему главе государства Анатолию Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России 13 мая. Планируется, что голосование пройдет 17 июля.

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Алевтина Запольская
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