Производитель Marlboro и Parliament столкнулся с трудностями при уходе из России

WSJ выяснил, что Philip Morris уже три месяца не может продать российские активы

Табачная компания Philip Morris (владелец брендов Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS) столкнулась с большими трудностями при продаже российского бизнеса, выяснила газета The Wall Street Journal. Производитель не может найти покупателя на российские активы уже три месяца и называет уход из страны «самой сложной транзакцией» в своей истории.

«Это так чертовски сложно. Эта сделка действительно сводит с ума», — сказал в разговоре с журналистами главный операционный директор компании Яцек Ольчак. Газета называет несколько причин, по которым иностранным компаниям сложно свернуть деятельность России — трудности при оценке бизнеса на изолированном рынке, поиск покупателей в условиях санкций, отношения с властями и риск национализации активов. Решение этих вопросов может затянуться на несколько месяцев, поэтому многие бренды, объявившие об уходе из страны, на деле до сих пор не продали бизнес.

К примеру, в схожей с положением Philip Morris ситуации находится пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev. Компания пытается договориться о продаже своей доли в совместном предприятии в России партнеру — турецкой Anadolu Efes, однако переговоры до сих пор не дали результата.

По данным WSJ, от проблем с работой в России международные корпорации уже потеряли больше 59 миллиардов долларов. Для Philip Morris, в частности, страна является крупным рынком — на нее приходится десятая часть глобальных поставок и 6 процентов от общей выручки. В начале 2022 года у компании было почти 3200 сотрудников в России, активы российского бизнеса в конце марта оценивались в 1,4 миллиарда долларов. Поиск возможных вариантов ухода с рынка Philip Morris начала в конце марта.

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