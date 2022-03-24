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Производитель Marlboro задумался над уходом из России

Philip Morris International сообщила, что может уйти из России

Фото: Shutterstock

Philip Morris International Inc. задумалась над возможным уходом с российского рынка из-за ситуации на Украине, говорится в сообщении компании. Philip Morris International производит сигареты под брендами Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield и другими.

Об окончательном решении компания объявит исходя из результатов квартального отчета 21 апреля. Philip Morris уже сократила производственные операции и приостановила маркетинговые кампании в России.

Причину возможного ухода представители компании объясняют трудностями, связанными с ведением бизнеса в России. На окончательное решение также повлияют политические причины. «Наше внимание и все наши усилия за последние четыре недели были направлены на обеспечение безопасности наших украинских коллег», — говорится в заявлении генерального директора Яцека Ольчака.

По данным Bloomberg, Россия — четвертый рынок в мире по объему потребления табака, который приносил компании до шести процентов выручки. Кроме того, в России пользуются спросом электронные сигареты IQOS, которые также принадлежат Philip Morris. В российском отделении компании работает более 3200 сотрудников, которым руководство намерено сохранить зарплаты.

Ранее производитель табака Imperial brands приостановил бизнес и производство в России. Компания выпускает сигареты под такими брендами, как «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.

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Платон Щукин
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