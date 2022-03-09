Производитель сигарет Davidoff ушел из России

Призводитель сигарет Imperial Brands приостановил производство и бизнес в России

Производитель табачной продукции Imperial Brands приостановил бизнес и производство в России, пишет «Интерфакс». Компания выпускает сигареты под такими брендами, как «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.

Imperial Brands — первая табачная компания, которая решила уйти с российского рынка. «В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности», — указано в сообщении производителя.

Источник «Коммерсанта» сообщает, что доля Imperial Brands на российском рынке была относительно небольшой и составляла около 5 процентов. Компания значительно уступала таким производителям, как JTI (Winston, Camel), Philip Morris (Marlboro, Parliament) и BAT (марки Dunhill, Kent, Pall Mall), у каждого из которых доли измеряются в двузначными цифрами. По словам собеседника «Ъ», три крупнейших игрока смогут оперативно занять долю Imperial Brands.

Сообщив об приостановке деятельности в России, компания пообещала поддерживать своих российских сотрудников и продолжать выплату зарплат. Ранее Imperial Brands прекратила работу на Украине, чтобы обеспечить «безопасность и благополучие» 600 своих сотрудников в стране.

Ранее стало известно о том, что из России уходит The Coca-Cola Company, продукция которой в России выпускается под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua и другими. В компании подчеркнули, что внимательно следят за дальнейшим развитием событий.