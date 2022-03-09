В Госдуме отреагировали на уход из России табачных компаний

Депутат Госдумы Тумусов предрек убытки табачным компаниям после ухода из России

Табачные компании понесут убытки после ухода из России, но это может положительно сказаться на здоровье россиян. Так депутат Госдумы Федот Тумусов отреагировал на приостановку бизнеса производителя сигарет Imperial Brands. Его слова приводит издание «Подъем».

«Они это делают себе в ущерб. К большому сожалению, Россия у нас — курящая страна. Они большой рынок теряют. Но для нас это очень хорошо. Я надеюсь, что будут меньше курить, потому что табак будет уже не того качества, люди задумаются, курить или нет», — сказал Тумусов.

Депутат пояснил, что ежегодно в России от последствий курения умирают 400 тысяч человек. Он добавил, что и в его семье были заядлые курильщики. Мать депутата умерла от рака легкого, брат — от последствий коронавируса.

Imperial Brands производит сигареты марок Winston, Davidoff, West и другие. По данным «Интерфакса», в 2021 году на Россию и Украину пришлось 2 процента выручки компании.

Ранее о приостановке продаж в России объявил производитель алкоголя Diageo. Холдинг выпускает такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan и Gordon's.