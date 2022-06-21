Курс доллара упал ниже 54 рублей в ходе торгов 21 июня

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вечером 21 июня упал ниже отметки в 54 рубля, свидетельствуют данные площадки. Речь идет о многолетнем рекорде — в последний раз на таком уровне рубль находился летом 2015 года.

Евро опустился ниже 57 рублей, что также является минимумом за сопоставимый период. Рубль продолжает укреплять в последние недели на фоне резкого снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, обусловленного санкциями.

В правительстве указывают, что подобная ситуация может нести с собой риски для экономики, угрожая доходам бюджета и снижая конкурентоспособность собственного производства. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в середине июня заявил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается властями в 70-80 рублей за доллар.

По его словам, сейчас обсуждаются различные способы снизить курс национальной валюты. Однако Центральный банк выступает против идеи таргетирования рубля: такая политика несет риски для суверенитета проводимой Россией экономической политики, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

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