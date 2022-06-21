Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Казанцы обменяются растениями на летней ярмарке

В Казани 25 и 26 июня состоится ярмарка Open Space Market

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Казани состоится ярмарка Open Space Market, посетители которой смогут обменяться выращенными растениями и приобрести дизайнерские предметы. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что в рамках свопа любой желающий может принести цветок и обменять его на другое растение.

Ярмарка будет организована на территории казанского ипподрома, она начнется 25-го и завершится 26 июня. На мероприятии также будет работать фуд-корт с необычными блюдами. Посетители смогут приобрести обувь, одежду, украшения, аксессуары, предметы интерьера, экотовары и натуральную косметику от производителей со всей России.

Помимо этого, на Open Space Market пройдут мастер-классы и лекции, диджеи представят музыкальные сеты. Пенсионеры и дети до семи лет могут попасть на мероприятие бесплатно.

Ранее стало известно, что в Иркутске в Усадьбе Сукачева откроется художественная выставка «Исчезающая красота России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Шольц ответил на критику Украины из-за задержек в поставках оружия
В офисе Зеленского похвалили украинский секс
В ДНР разрешили нанимать иностранцев на контрактную службу
Эмбер Херд заметили на шопинге в массмаркете после поражения на суде с Деппом
Колокольцев заявил о перекрытии международного канала по продаже наркотиков
Разработан новый метод выявления болезни Альцгеймера
Ценам на нефть предрекли резкое падение из-за рецессии в мировой экономике
В России наступил самый холодный день с начала лета
В Латвии назвали условия увеличения контингента НАТО в стране
Названа дата похорон бывшего госсекретаря РСФСР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.