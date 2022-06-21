Казанцы обменяются растениями на летней ярмарке

В Казани 25 и 26 июня состоится ярмарка Open Space Market

В Казани состоится ярмарка Open Space Market, посетители которой смогут обменяться выращенными растениями и приобрести дизайнерские предметы. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что в рамках свопа любой желающий может принести цветок и обменять его на другое растение.

Ярмарка будет организована на территории казанского ипподрома, она начнется 25-го и завершится 26 июня. На мероприятии также будет работать фуд-корт с необычными блюдами. Посетители смогут приобрести обувь, одежду, украшения, аксессуары, предметы интерьера, экотовары и натуральную косметику от производителей со всей России.

Помимо этого, на Open Space Market пройдут мастер-классы и лекции, диджеи представят музыкальные сеты. Пенсионеры и дети до семи лет могут попасть на мероприятие бесплатно.

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