Выставка редкой флоры и фауны открывается в Иркутске

В Иркутске пройдет выставка о краснокнижной флоре и фауне России

В Иркутске в Усадьбе Сукачева 21 июня открывается художественная выставка «Исчезающая красота России». Об этом сообщили в пресс-службе областного художественного музея, передает агентство «Альтаир».

Экспозиция организована совместно с Ботаническим садом ИГУ в рамках федерального научно-образовательного фестиваля «Правдивая экология».

На выставке будут представлены редкие виды растений и животных, многие из которых внесены в Красные книги, а также информация о гармоничном сосуществовании человека и природы. Цель выставки — формирование экологической культуры. Посетители смогут увидеть более 50 произведений графики от художников со всей России.

В рамках выставки 30 июня пройдет лекция «Редкие растения Прибайкалья», на которой можно будет узнать, какие виды растений, произрастающие на территории Иркутской области, внесены в Красную книгу и нуждаются в бережном отношении. Выставка будет работать до 31 июля.

Ранее сообщалось, что на территории курорта Роза Хутор открылась выставка о красоте горной природы, посвященная долине реки Мзымты. На выставке представлены работы четырех местных фотохудожников Ивана Головина, Ильи Гладких, Александра Романенко и Татьяны Лещинской. На их снимках запечатлена смена времен года в горах.