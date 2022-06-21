Турция начала осторожничать с поставками оружия Киеву из-за жажды заключить мир

В Турции заявили об осторожности в поставках оружия Украине из-за желания мира с Россией

Глава управления оборонной промышленности в администрации президента Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара с большей осторожностью подходит к поставкам оружия на Украину, поскольку в противном случае это поставит под угрозу заключение мира украинской стороны с Россией. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

По мнению чиновника, только Анкара может посадить Москву и Киев за стол переговоров, а потому она не станет рисковать поставками военной техники. В связи с этим Демир осторожничал во время интервью и не ответил на вопрос о том, продолжает ли турецкая сторона отправлять украинцам оружие.

«Кое-что происходит... Я не могу сказать [конкретно], но мы стали более осторожны», — подчеркнул он. При этом жажда заключить мир не противоречит стремлению Анкары обеспечить Киев защитным снаряжением. «У нас в приоритете — обеспечить торжество мира», — заявил глава управления.

До этого Турция поставила украинским властям несколько партий беспилотников Bayraktar TB2, активно применяемых в боях с российской армией.