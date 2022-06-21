Бельгия передала Демократической Республике Конго зуб Патриса Лумумбы

Федеральный прокурор Бельгии передал Демократической Республике Конго зуб Патриса Лумумбы

Во время визита в Демократическую Республику Конго федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу передал золотой зуб первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы его родственникам. Об этом сообщило издание The Guardian.

Передача останков борца за освобождение ДРК от власти бельгийского короля прошла во время частной церемонии. Зуб, упакованный в контейнер, получила семья убитого политического лидера.

Боровшийся за свободу Конго Лумумба под конец своей жизни стал премьер-министром страны. В 1961 году его захватили и убили сторонники Мобуту Сесе Секо — будущего диктатора ДРК. Тело политика растворили в кислоте и единственное, что от него осталось — это золотой зуб. Его забрал себе бельгийский полицейский, наблюдавший за расправой.