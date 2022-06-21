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В правительстве рассказали о растущей напряженности на рынке труда

Глава Минтруда Котяков рассказал о растущей напряженности на рынке труда
Антон Котяков

Антон Котяков. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

Напряженность на рынке труда в России постепенно начинает нарастать, увеличивается и число зарегистрированных безработных, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Слова члена правительства приводит РИА Новости.

«В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — указал министр, выступая в Совфеде.

Складывающаяся ситуация, по его словам, обусловлена санкциями, введенными в отношении России после начала военной операции на Украине. В период с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось на низком уровне, однако в текущем месяце наблюдается «определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости».

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Платон Щукин
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