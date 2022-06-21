Мужчина усмирил крокодила про помощи сковородки и попал на видео

Daily Mail: в Австралии мужчина усмирил крокодила несколькими ударами сковородой

В Австралии владелец паба усмирил разбушевавшегося крокодила несколькими ударами сковородкой по голове и носу. Об этом сообщает Daily Mail.

Момент противостояния Кая Хансена и двухметровой рептилии попал на видео. На кадрах видно, как мужчина уверенно отвешивает крокодилу несколько ударов сковородой, а затем рептилия быстро уползает к реке.

Мужчина объяснил, что при помощи кухонной утвари защищал паб и его посетителей. Так как крокодил подошел слишком близко и начал проявлять агрессию, Хансену пришлось атаковать его первым.

Это не первое сражение предпринимателя с рептилией. В 2018 году его собаку схватил и съел трехметровый крокодил. Мужчина отчаянно пытался спасти питомица, но все усилия были тщетны. Он признался, что не боится крокодилов и реагирует на них, как на обычных животных.

Ранее сообщалось, что в городе Вильяэрмоса, Мексика, крокодил напал на бросавшего в него камни пьяного мужчину и попытался за ногу утащить его в воду. Выходка мужчины попала на видео.