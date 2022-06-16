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Крокодил отомстил бросавшему в него камни пьяному мужчине

Daily Mirror: в Мексике крокодил напал на бросавшего в него камни пьяного мужчину

В городе Вильяэрмоса, Мексика, крокодил напал на бросавшего в него камни пьяного мужчину и попытался за ногу утащить его в воду. Об этом сообщает Daily Mirror.

Выходка мужчины попала на видео. На кадрах видно, как в ответ на провокацию рептилия вылезает на берег и хватает его за ногу. Крокодил попытался отомстить обидчику и затащить его в воду, но тот сумел отбиться. Неизвестно, получил ли мужчина травму, но от водоема он ушел самостоятельно.

Директор муниципальной службы гражданской обороны Хосе Артуро Гомес Асенсио объяснил, что агрессия рептилии могла быть вызвана не только тем, что пьяный кидал в нее камни, но и желанием защитить отложенные яйца с будущим потомством. Асенсио добавил, что на мужчину напала самка.

Ранее сообщалось, что в американском городе Норт-Порт, штат Флорида, аллигатор повредил ногу прохожего, который принял его за собаку. Полученная травма не угрожает жизни пострадавшего.

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Евгения Черкасова
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