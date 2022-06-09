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Мужчина принял аллигатора за собаку и лишился части ноги

New York Post: во Флориде аллигатор оторвал часть ноги прохожего, принявшего его за собаку

Фото: Xie Hao / Reuters

В американском городе Норт-Порт, штат Флорида, аллигатор повредил ногу прохожего, который принял его за собаку. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел, когда мужчина проходил мимо мотеля Warm Mineral Spring. Он увидел в кустах темный силуэт, решил, что это привязанная на длинный поводок собака, и не стал отходить, когда аллигатор бросился к нему.

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8 ноября 2019

Рептилия вцепилась в его ногу и оторвала часть мышечной ткани. Лишившегося части ноги пострадавшего доставили в больницу. Полученная им травма не угрожает жизни.

Полицейские сумели изловить рептилию до прибытия на место происшествия специалиста по отлову аллигаторов. Комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата расследует происшествие.

Ранее сообщалось, что на острове Крокер недалеко от побережья Северной территории Австралии гребнистый крокодил напал на охотника. Мужчина принял хищника за бревно, когда пробирался по мелководью.

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Алиса Дмитриева
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