Психотерапевт назвала действенные способы пережить трудные времена без тревоги

Психотерапевт Ф. Дайан Барт рассказала, что в тяжелые времена важно хорошо спать

Практикующий психотерапевт Ф. Дайан Барт назвала действенные способы пережить трудные времена без тревоги и стресса. В статье для Psychology Today она объяснила, как справиться с деструктивными чувствами и почему важно хорошо спать в тяжелые периоды.

Психотерапевт отмечает, что сегодня многие люди сталкиваются с тревогой и ощущением подавленности, которые во многом связаны с событиями в мире. «Мы чувствуем, что не можем справиться со всем, с чем приходится иметь дело. Мы хотим закрыться», — объяснила чувства большинства Барт.

Чтобы справиться с тревожными ситуациями и сопутствующими негативными чувствами, она порекомендовала несколько психологических приемов. Во-первых, эксперт советует составить список вещей, которые беспокоят или огорчают, включая даже мелкие бытовые задачи. По ее мнению, это позволит «рассортировать» тревожащие факторы по их степени важности. Не менее полезным станет ведение личного дневника, который, по словам Барт, позволит высказаться о своих заботах.

Во-вторых, психолог рекомендует больше заботиться о себе, чтобы справиться с тревожностью и перегруженностью делами. «Если вы убедитесь, что вы хорошо едите, спите и обращаете достаточно внимания на свои чувства, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с проблемами, которые вас подавляют», — сообщила она. Кроме того, Барт советует принять, что есть вещи, на которые в определенных обстоятельствах человек не может повлиять, поэтому рекомендует переключить фокус внимания. «Как психотерапевт, я поняла, что иногда лучшее лекарство — отвлечься на время, чтобы ваша психика могла освежиться», — заключила психолог.

Ранее психолог назвала доступное каждому хобби для душевного здоровья. Она посоветовала вышивать и заниматься рукоделием, чтобы отвлечься от плохих новостей, и дала рекомендации, как начать и сделать это хобби интересным.