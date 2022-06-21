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Эмили Ратаковски удивила фанатов отсутствием груди на пляжных фото

Модель Эмили Ратаковски удивила фанатов отсутствием груди на пляжных фото из Италии

Фото: Stefania M. D'Alessandro / Getty Images

Американская модель и предпринимательница Эмили Ратаковски удивила поклонников отсутствием груди на пляжных фотографиях, сделанных папарацци. Соответствующие кадры и комментарии приводит издание Daily Mail.

Фотографы запечатлели 31-летнюю знаменитость во время отдыха на побережье Порто-Эрколе в Италии в компании друзей и мужа Себастьяна Беар-Маккларда. Манекенщица была одета в черное бикини собственного бренда Inamorata Woman, а ее образ дополняли прямоугольные солнцезащитные очки.

Фанаты обратили внимание на разницу между параметрами фигуры Ратаковски на новых снимках и на профессиональных фото, которые она публикует в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) после ретуши. «Она использует много фотошопа, чтобы добавить себе объемов, когда публикует фотографии в нижнем белье. Никогда не понимал ее привлекательности», «Ее грудь заметно уменьшилась», «Что случилось с ее грудью? Раньше она была такой большой и упругой, но теперь выглядит маленькой и обвисшей», — высказались они.

Ранее в июне Эмили Ратаковски высмеяли в сети за нелепый наряд. Папарацци запечатлели 30-летнюю знаменитость на улицах Нью-Йорка в облегающей юбке с заниженной талией сиреневого цвета и коротком топе с принтом в розово-оранжевых тонах. Свой образ она дополнила маленькой черной сумкой бренда Miu Miu, солнцезащитными очками, а также небрежной укладкой и спортивными кроссовками.

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Дарья Шляпужникова
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